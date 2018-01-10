Terör propagandacısı tutuklandı

Yozgat'ta sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından PKK lehine paylaşım yaptığı tespit edilen A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı 'Terör örgütü propagandası' suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.Y’nin PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye katılmak istediği de öğrenildi.