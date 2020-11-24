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Termal Tesisler tamam

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Kaplıca tesisleri inşaatının tamamlandığını, çevre düzenleme çalışmalarının da en kısa zamanda bitirilip, hizmete sokulacağını kaydetti.

24 Kasım 2020 Salı 00:38
Termal Tesisler tamam

SARAYKENT ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen Termal Kaplıca tesisleriyle ilgili inşaat çalışmaları tamamlandı, çevre düzenleme çalışmalarına başlanıldı. Saraykent Belediye Bakanı Ahmet Açal, ‘’Kaplıca termal otelimizin çevre düzenleme peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar kısa bir süre içerisinde tamamlanarak, hizmete hazır hale getirilecektir’’ dedi. Başkan Öçal, termal tesisin 16 oda 56 yataktan oluşan otelde bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 148 metrekare büyüklüğünde 160 santim derinlikte 2  yüzme havuzunun bulunduğunu bildirdi. Öçal, ‘’Ayrıca 2 sıcak havuz, 2 soğukluk ve hamam, 2 sauna, 2 buhar odası, kafeterya, mescit ve otopark bulunmaktadır’’ diye konuştu.  

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Termal Tesisler Tamam
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