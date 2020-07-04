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TERMAL TAMAM

Yozgat Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesindeki termal tesisleri gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:06
TERMAL TAMAM

SARAYKENT ilçesinde yapımı tamamlanıp, açılışa hazır hale getirilen Termal Otel tesisleri gezen Yozgat Valisi Ziya Polat, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Vali Polat, vatandaşların hizmetin en güzeline layık oluğunu belirterek, tesisin devam eden çalışmalarının biran önce bitirilerek, hizmete açılmasını istedi. Vali Polat, Yozgat’ın termal zengini bir il olduğunu, il genelinde bulunan 9 şifalı termal su kaynağının ekonomiye kazandırılacağını kaydetti. Termal Turizmin mevsimlik olmadığını dile getiren Vali Polat,  ‘’Bu tesisimizde 12 ay hizmet verilecek. Yaz kış buralar dolup taşacak. Bizim insanımız hizmetin en güzeline layıktır” dedi. Vali Polat, tesisisin biran önce tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması için talimat verdi. Yozgat İl Özel İdaresi ile Saraykent Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ihalesi yapılan Termal Otelde 16 oda 56 yataktan oluşuyor. Bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 148 metrekare büyüklüğünde 160 santim derinlikte 2 yüzme havuzu, 2 sıcak havuz, 2 soğukluk ve hamam, 2 sauna, 2 buhar odası, kafeterya, mescit ve otopark da yer alıyor.  

Anahtar Kelimeler:
TERMAL TAMAM
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