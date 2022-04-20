TERMAL BÖLGEYE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Termal Turizm Merkezi alanı olarak ilan edildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İç Anadolu Bölgesi’nin incisi, tarihin, doğayla buluştuğu kent Akdağmadeni’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazetede Termal Turizm Alanı ilan edildiğini söyledi. Büyük önem gösterdikleri projelerden biri olan ve Akdağmadeni’nin geleceğinin şekilleneceği ‘Termal Turizm Alanı’nın yaptıkları girişimler ve gayretler neticesinde resmi gazetede yayımlanarak ilan sürecini tamamladığını kaydeden Yalçın ‘’Verdiğimiz sözlerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok çabaladık, takip ettik, deyim yerindeyse ilçemizin geleceği için çalınmadık kapı bırakmadık, bugün de verilen emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akdağmadeni hak ettiği gibi Termal Turizm Alanı ilan edildi. Bundan sonra ise Turizm Alanının vermiş olduğu avantajları sonuna kadar kullanarak bu alanda yapmak istediğimiz yatırımların hayata geçmesi için yeni bir mücadeleye gireceğiz. Yatırımcı bulacağız, görüşmeler yapacağız ve Akdağmadeni’mize en güzel tesis ve işletmelerin yapılması için yol başçı olacağız’’ dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Akdağmadeni ilçesinin Termal Turizm Alanı ilan edilmesi sürecinde kendilerine destek olanlara teşekkür eden Başkan Yalçın, ‘’Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, yapmış olduğumuz görüşmelerde ilçemize hep olumlu yaklaşan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Akdağmadeni deyince tüm imkanları bizlere sunan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a, her bir talebimizin bizzat takipçisi olan Ankara Milletvekilimiz ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz’a, Yozgat’ımızın yiğit evladı Milletvekillerimiz İbrahim Ethem Sedef’e, ne zaman kapısını çalsak desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Yusuf Başer’e, makamda bekleyen değil bizzat sahada çalışan Yozgat Valimiz Ziya Polat’a ve bu süreçte desteklerini daima hissettiğimiz değerli halkımıza teşekkür ediyorum. İlimize ilçemize hayırlı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır’’ diye konuştu.