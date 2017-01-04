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Terfi ettiler

04 Ocak 2017 Çarşamba 05:44
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nde, üst rütbeye terfi eden emniyet amirleri için terfi töreni düzenlendi.

Terfi ettiler
Yozgat POMEM’de yapılan törene Vali Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve POMEM personeli katıldı.
Törende, Yüksek Değerlendirme Kurulunca Emniyet Amirliğinden 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden M.Erkul Bakır ve Ahmet Ceyhan’a Vali Kemal Yurtnaç tarafından rütbeleri takıldı.
Vali Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada, insanın meslek hayatında yükselmesinin önemli olduğunu belirterek, “Vatana ve millete hizmet yolunda tüm rütbeli, rütbesiz polislerimize başarılar diliyorum” dedi.

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