Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenci ve velilere tercih döneminde destek vermek üzere, rehber öğretmenler İzzet Turan, Aslı Zeynep Zafer ve Birol Ören, Saraykent İmam Hatip Lisesi binasında başladıkları çalışmalarını sürdürüyor. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan danışmanlık hizmetinin 13 Temmuz´a kadar, öğrenci ve velilere tercih danışmanlığı hizmeti verileceğini söyledi. Ceylan, 8.sınıf öğrencilerinin gelecekteki mesleklerinin seçiminde en önemli basamak olan tercih sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tercih danışmanlığı hizmetinin hızla devam ettiğini vurguladı. Ceylan, ‘’Öğrenciyi en iyi tanıyan veli, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenlerin koordinasyonlu ve iş birliği içerisinde çalışması neticesinde başarılı bir tercih dönemi temenni ediyoruz’’ dedi.