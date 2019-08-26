Tepe bayrakla donatıldı

Bayrak töreninin ardından köy meydanında Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından şiir şöleni düzenlendi. Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ali Keven ile Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’un da katıldığı törende konuşan Vali Kadir Çakır, “Bayrağımızın tepeye dikilip dalgalandığı bir gün de muhtarımız vesile oldu, böyle bir güzel günde buluştuk. Allah bayrağımızı hiçbir zaman indirtmesin, yere düşürtmesin. O bayrak ne kadar güzel dalgalanırsa dünyada o kadar huzur olur. Azerbaycan’da yaşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ de yaşar. Ortadoğu da rahat eder Balkanlarda rahat eder, Batı da, bütün da dünya rahat eder. Çünkü biz bunu tarihte gösterdik. Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihinin en büyük 3 imparatorluğundan biri, bunu bizim atalarımız kurdu. Dünyada, Orta doğuda, Balkanlarda, Avrupa’da bir huzur vardı. Bu huzur Japonya’ya, Çin’e gitti. Onun için can veriyoruz ter döküyoruz. Bizim de kentimiz, köyümüz, vatanımız, milletimiz için emek verip elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Bu da işimizi en iyi şekilde yapmakla olur. Layıkıyla liyakatiyle üzerimize ne düşüyorsa bu vatana borcumuzu layıkıyla ödememiz lazım” dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in köyünde gerçekleşen programda Kayaalp’i de unutmayan Vali Çakır, “Bu köy Rıza Kayaalp’i yetiştirdi. O da bütün dünya da bizim bayrağımızı en üstlere çıkardı. Yakın zamanda Kazakistan’da onun bir maçı olacak. Allah izin verirse ben de oraya gidip onun bayrağımızı bir kez daha göndere çektirdiğini izlemeye çalışacağım. Rıza Allah’ın izniyle orda da şampiyon olacak” şeklinde konuştu.

Kavurgalı Köyü Muhtarı Dursun Tokat ise, köylerinin en yüksek tepesinde Türk bayrağının dalgalandırmanın köyleri için gurur olduğunu belirterek “Türk bayrağımızın yanına Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Bayraklarını da diktik. Türk bayrağımızın yanında onlar da köyümüzün en güzel yerinde dalgalanacak. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” ifadelerine değindi.



