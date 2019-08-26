Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97149
ALTIN
283.612
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0882
EURO
6.3899

Tepe bayrakla donatıldı

YOZGAT Merkeze bağlı Kavurgalı Köyü sakinleri, köy muhtarı Dursun Tokat öncülüğünde köyünün en yüksek noktasına Türk, Azerbaycan ve KKTC bayrağı dikti. İstiklal Marşı’nı söyleyerek, bayrakları göndere çeken köy halkı daha sonra ellerini semaya açıp köy imamı eşliğinde vatan ve millet için dua etti.

Tepe bayrakla donatıldı

YOZGAT Merkeze bağlı Kavurgalı Köyü sakinleri, köy muhtarı Dursun Tokat öncülüğünde köyünün en yüksek noktasına Türk, Azerbaycan ve KKTC bayrağı dikti. İstiklal Marşı’nı söyleyerek, bayrakları göndere çeken köy halkı daha sonra ellerini semaya açıp köy imamı eşliğinde vatan ve millet için dua etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
Tepe bayrakla donatıldı

Bayrak töreninin ardından köy meydanında Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından şiir şöleni düzenlendi. Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ali Keven ile Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’un da katıldığı törende konuşan Vali Kadir Çakır, “Bayrağımızın tepeye dikilip dalgalandığı bir gün de muhtarımız vesile oldu, böyle bir güzel günde buluştuk. Allah bayrağımızı hiçbir zaman indirtmesin, yere düşürtmesin. O bayrak ne kadar güzel dalgalanırsa dünyada o kadar huzur olur. Azerbaycan’da yaşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ de yaşar. Ortadoğu da rahat eder Balkanlarda rahat eder, Batı da, bütün da dünya rahat eder. Çünkü biz bunu tarihte gösterdik. Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihinin en büyük 3 imparatorluğundan biri, bunu bizim atalarımız kurdu. Dünyada, Orta doğuda, Balkanlarda, Avrupa’da bir huzur vardı. Bu huzur Japonya’ya, Çin’e gitti. Onun için can veriyoruz ter döküyoruz. Bizim de kentimiz, köyümüz, vatanımız, milletimiz için emek verip elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Bu da işimizi en iyi şekilde yapmakla olur. Layıkıyla liyakatiyle üzerimize ne düşüyorsa bu vatana borcumuzu layıkıyla ödememiz lazım” dedi.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in köyünde gerçekleşen programda Kayaalp’i de unutmayan Vali Çakır, “Bu köy Rıza Kayaalp’i yetiştirdi. O da bütün dünya da bizim bayrağımızı en üstlere çıkardı. Yakın zamanda Kazakistan’da onun bir maçı olacak. Allah izin verirse ben de oraya gidip onun bayrağımızı bir kez daha göndere çektirdiğini izlemeye çalışacağım. Rıza Allah’ın izniyle orda da şampiyon olacak” şeklinde konuştu.
Kavurgalı Köyü Muhtarı Dursun Tokat ise, köylerinin en yüksek tepesinde Türk bayrağının dalgalandırmanın köyleri için gurur olduğunu belirterek “Türk bayrağımızın yanına Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Bayraklarını da diktik. Türk bayrağımızın yanında onlar da köyümüzün en güzel yerinde dalgalanacak. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” ifadelerine değindi.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe Harekatı'nda şehit verdik
Pençe Harekatı'nda şehit verdik
Gençlere eğitim
Gençlere eğitim
ADI VAR KENDi YOK!
ADI VAR KENDi YOK!
Ödenekler yetersiz
Ödenekler yetersiz
Vali Barınma Merkezini gezdi
Vali Barınma Merkezini gezdi
Kaymakam Ada’ya teşekkür
Kaymakam Ada’ya teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim