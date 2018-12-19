Temsilciler toplandı

Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli temsilciler ve gönüllüler ile bir araya geldiklerini, 2018 yılını ve önümüzdeki yetki sürecinde yapacakları saha çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi. Tuncal, Türk Sağlık Sen olarak Yozgat’ta çalışanların durumlarının iyileştirilmesine yönelik yapacakları girişimlerin yanında, sağlık teşkilatının da daha iyi hizmet sunabilmesi konusunda da üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.