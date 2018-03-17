Temizlik sonrası ziyaret

Boğazlıyan Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı kapsamında Şehir Mezarlığındaki bütün Şehitlerimizin Mezarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen ‘Engeller Kalkıyor’ projesi kapsamında görevli temizlik ekibi tarafından temizlettirildi. Temizlik sonrasında ilçe yöneticileri, öğrenciler, Meslek Odaları, STK’lar, vatandaşlar tarafından şehit mezarları ziyaret edilip, dua edildi.