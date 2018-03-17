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Temizlik sonrası ziyaret

BOĞAZLIYAN ilçesi Şehitliği’nde önce mezarlar kadınlar tarafından temizlendi, daha sonra da topluca ziyarette bulunuldu.

Temizlik sonrası ziyaret

BOĞAZLIYAN ilçesi Şehitliği’nde önce mezarlar kadınlar tarafından temizlendi, daha sonra da topluca ziyarette bulunuldu.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Temizlik sonrası ziyaret

Boğazlıyan Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı kapsamında Şehir Mezarlığındaki bütün Şehitlerimizin Mezarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen ‘Engeller Kalkıyor’ projesi kapsamında görevli temizlik ekibi tarafından temizlettirildi. Temizlik sonrasında ilçe yöneticileri, öğrenciler, Meslek Odaları, STK’lar, vatandaşlar tarafından şehit mezarları ziyaret edilip, dua edildi. 

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