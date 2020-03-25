Temizlik önlemleri artırıldı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, almış olduğu sağlık önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye hizmet binasına giriş tek kapıya yönlendirilerek, giriş kapısına otomatik el dezenfeksiyon turnikesi yerleştirildi. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Buna göre kapı girişinde iki elimizi turnikede belirtilen yere tutuyoruz ve ellerimiz otomatik olarak dezenfekte edildikten sonra turnike açılıyor. Bu uygulamayla bizler önlemlerimizi arttırmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızda lütfen bu konuya hassasiyetle yaklaşmaya devam etsinler. Ayrıca veznelerimizde de düzenleme yaparak vezne ana girişini kapattık. Oluşturduğumuz yeni düzenlemeyle vatandaşlarımız belediye ana girişinde daha ferah bir ortamda ödemelerini yaparken personellerimizin sağlık koşullarını da arttırmış olduk’’ dedi.

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, korona virüs belasına karşı halkın sağlığını düşünerek, halkın yoğun yaşadığı caddeleri temizlik deterjanı ile yıkadıktan sonra dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Codar, vatandaşlara ‘Sen evde kal Çayıralan biz çalışıyoruz’ çağrısında bulundu.

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ekinci, ‘’Beğendik kooperatifinde sokaklarımızı özel temizlik malzemelerimiz ile yıkadık. Siz kıymetli hemşehrilerimizin sağlıklı ortamlarda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi, ‘Evde kal Sorgun, hiçbir virüs bizden güçlü değil, tedbir almak hayat kurtarır’ çağrısı yaptı. Sorgun ilçe merkezindeki parklar, ana ve ara yollar, benzin istasyonları, galericiler sitesi, banka ATM'leri ve insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda da dezenfekte çalışması yapıldı.

KADIŞEHRİ ilçesinde de başlatılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’İnsanlarımızın sağlığı İçin yoğun bir tempo içinde fedakarca çalışan belediye personelimize, tüm halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

