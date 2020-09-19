YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, 2008 yılında küçük bir baltık ülkesi olan Estonya’da başlayan, bugün dünyada 180 bölgede düzenlenen ‘Dünya Temizlik Günü’ her yıl milyonlarca insanın hayatında bir etki oluşturduğunu, insanları aynı amaç etrafında bir araya getirdiğini söyledi. Fidan, Yozgat’ta da bu organizasyonun temsilciliğini yaptıklarını hatırlatarak, ‘’İnsanlar için atık görünmezdir, bir kere evimizden çıktımı bir daha görmeyiz. Bununla beraber evimizde görünür olamayan bir atık türü ise ‘Dijital Atıktır.’ Bütün eski dosyalar, yedek fotoğraflar, yüklenmiş videolar, kullanılmamış uygulamalar cihazımızın bir köşesinde pusuda bekler. Eğer bütün gereksiz dosyaları, uygulamaları, fotoğrafları ve videoları silersek sadece aletlerimizin ömrünü uzatmakla kalmaz, bu uygulamaların gerektirdiği enerji ihtiyacının önüne geçerek, dünyada fazla enerji tüketiminden kaynaklı fazla Karbondioksit salınımını da engelleriz. Böylece küresel ısınma ve iklim değişikliğinin meydana gelmesini önleriz’’ dedi. Başkan Fidan, simdi cihazlardan gereksiz bilgileri silmenin, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde riski en aza indirecek Dünya Temizlik Günü’nü kutlamak için dijital hayatımızı ele almanın tam zamanı olduğuna dikkat çekti. Fidan, ‘’Dünya Temizlik Günü için Dijital Temizlik Yol Haritası Dört adımda dijital atıklarınızdan kurtulabilirsiniz; 1. Akıllı Telefonunuzda bulunan dijital atıklardan kurtulun, 2. Bilgisayarınızda bulunan dijital atıktan kurtulun, 3. Mail kutularınızı düzenleyin, gereksiz mailleri silin, 4. Yeni düzenlemeler yapın. Yaşanabilir Çevre Derneği açıklamalarını ‘Dünya Temizlik Gününde dijital atıkları temizle ve doğayı koru’ sloganıyla bitirin’’ diye konuştu.