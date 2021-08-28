Temizlik çalışması

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘'Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam’' anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında temizlik işleri personelinin ilçe genelinde günlük temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Ekinci, ‘’Daha temiz bir Sorgun için var gücümüzle çalışırken değerli vatandaşlarımızın da bu konuda bizlere yardımcı olmaları ve belirlenen alanlara çöplerini bırakmalarını rica ediyoruz. Sorgun bizim evimiz, evimizi temiz tutuyoruz’’ dedi.