TEMiZLEDiLER, FiDAN DiKTiLER

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, çevreye yönelik duyarlılığını her fırsatta eyleme dönüştürmeye devam ediyor. Daha temiz bir dünya oluşturmak amacıyla bir araya gelen gençler, Gençlik Merkezi yöneticileriyle birlikte çevre temizliği yaptı, fidan dikip, yürüyüş gerçekleştirdi. Yozgat Gençlik Merkezi üyeleri ve Gönüllü Gençleri, geleceğe nefes olma adına fidan dikimi, çevre temizliği etkenlikleri yaptı. Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, gönüllü 200 genç, Gençlik Spor İl Müdürü, Hizmetler Müdürleri, Şube Müdürleri, Yurt Müdürlerinin de katılımıyla fidanları toprakla buluşturdu. Yozgat Kabak tepe mevkiindeki fidan dikimi ve çevre temizliğindeki gençlerin istekliliği farkındalık oluşturdu. Fidan dikiminin ardından gençlere piknik tarzı ikram yapıldı. Gençlere İl Müdürlüğü İdari personellerinin tanıtımının ardından Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik Hizmetler Müdürü Ali Sapmaz gençler ile sohbet etti.