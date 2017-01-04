Temiz bir Yozgat için!

Belediye tarafından satın alınan 16 adet değişik tür ve özellikteki temizlik araçları düzenlenen tören ile belediye filosuna dahil edildi. Törende direksiyona çöp kamyonunun direksiyonuna geçen Belediye Başkanı Kazım Arslan, yanında Vali Kemal Yurtnaç ile birlikte kamyon kullandı.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, belediye personelleri ve vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, temizlik işleri müdürlüğünün araç filosunun eskimiş olduğunu ve göreve geldikten sonra filoyu sürekli yenilediklerini belirtti.

Başkan Arslan, tamamı sıfır olan toplam 25 araçla Yozgat’ın daha temiz ve yaşanabilir olması için gayret ettiklerini söyledi.

Kazım Arslan, ayrıca iki adet ‘çöp taksi’ adı verilen pratik ve hızlı temizlik aracının da Yozgat’ı her gün dolanarak, mahalle aralarında çöp ve pisliği anında ortadan kaldırdığını ifade ederek, “Bu Türkiye’de tek olan bir uygulamadır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Arslan, Yozgat’ta yıllardır Çorum ve Nevşehir gibi komşu vilayetlerin temizliğinin konuşulduğunu hatırlatarak, “Ben iddia ediyorum, Yozgat Türkiye’nin birçok vilayetinden daha temiz. Biz belediye olarak bu temizliği muhafaza etmeye devam edeceğiz. Ancak vatandaşımızdan da aynı duyarlılığı bekliyor ve talep ediyoruz” dedi.

Başkan Arslan, bazı kişilerin zaman zaman merakından, bazılarının ise kötü niyetinden dolayı belediyeye sürekli ‘Bu paralar nereden geliyor?’ sorusunu yönelttiğini de açıklayarak, “Birileri işleyen tekere çomak sokmaya çalışıyor ama başarılı olamayacaklar. Biz Allah’ın bizimle olduğuna inanıyor ve bu inançla, halka hizmet adına gece gündüz çalışıyoruz. Kaynaklar buluyoruz, imkan ve fırsatlar meydana getiriyor ve hizmet kervanını yürütmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”





Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’da yaptığı konuşmada belediye ile daha güzel bir Yozgat için birlikte çalıştıklarını söyledi. Vali Kemal Yurtnaç, belediyelerin en önemli görevinin ‘imarı ve şehirciliği geleceğe doğru yönlendirmek’ olarak tanımlarken, bu noktada özveriyle çalışan belediyeye teşekkür etti.

Vali Kemal Yurtnaç, “Belediyeler genellikle bu tür hizmetleri özelleştiriyor. Lakin prensiplere uygun bir şekilde bu hizmetler daha uygun da yapılabiliyor. Bizde belediye gibi Özel İdare tarafından köylerimizin çöplerini alacağız. Zira bu medeni bir ihtiyaçtır. Yeni araç filosu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız işler diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, çöp kamyonuna bindi. Direksiyona geçen Başkan Arslan, kamyon ile alan içerisinde kısa bir test turu attı.

Programın sonunda vatandaşlara belediye tarafından ücretsiz etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.