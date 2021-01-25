TEMA’dan anlamlı proje

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Hayrettin Karaca’yı Anma ve Anlama Töreni’nde konuşmacılar, Hayrettin Karaca’nın adını verdikleri ‘Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi’ni duyurarak, Hayrettin Karaca’nın yolundan yürümeye devam ettiklerini belirtti. Doğaya çocukluğundan itibaren aşkla bağlı olan ve doğanın korunması için örnek bir mücadele sergileyen TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından Toprak Dede Hayrettin Karaca, aramızdan ayrılışının ilk yıl dönümünde büyük bir özlemle anıldı. Hayatını toprak sevdasına ve bu sevdayı tüm nesillere aktarmaya adayan Toprak Dede için düzenlenen çevrim içi Anma ve Anlama Törenine yüzlerce TEMA Vakfı gönüllüsü ve doğasever katıldı.