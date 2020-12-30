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TEMA’da Karaduman dönemi

TEMA Vakfı Yozgat İl Başkanlığında görevine başlayan Abdullah Abdülkadir Karaduman, faaliyetlerin kaldığı yerden devam ettirilmesi için kolları sıvadı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:58
TEMA’da Karaduman dönemi

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Erhan Koç, gönüllü olarak yürüttüğü görevini Abdullah Abdülkadir Karaduman’a devretti. TEMA Vakfı’nı temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten yeni İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, “Bugün ülke genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı ilimizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilimizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek için tüm çalışmaları gönüllü ekibimle birlikte sürdüreceğiz’’ dedi.  Karaduman, öncelikle ‘Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA’ gruplarını oluşturarak, gönüllü sayısını artırmayı, doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Karaduman, ‘’Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” diye konuştu. Karaduman, TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği ekibinin, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü de hatırlattı. Karaduman, ‘’Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir’’ ifadelerini kullandı. 

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TEMA’da Karaduman Dönemi
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