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TEMA ile öğreniyorlar

07 Ocak 2017 Cumartesi 06:20
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TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak girişimi ile 14 okulda öğrencilerin dola ile aralarında anlamlı bir bağ kurmaları amacıyla eğitim programlarla düzenlendi, çeşitli materyaller dağıtıldı.

TEMA ile öğreniyorlar
TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde bin 571 farklı okul, 3 bin 340 sınıfta 80 bin 54 çocuğa ulaşmayı planladığı projenin Yozgat ayağında 14 okul, 347 öğrenciye eğitim programı düzenlendi. 
Programın son okulu Özel Çözüm Koleji oldu. Programa TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Timur Yıldız ve vakfın eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Rıza Zararsız katıldı. Çözüm Koleji Müdürü Fatih Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda ilk olarak Ömer Rıza Zararsız, öğrencilerle doğa üzerine sohbet etti. Zararsız, anasınıfının minik öğrencileri ile arasında sıcak bir diyalog kurdu.
TEMA Vakfı İl Temsilcisi Timur Yıldız, proje hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, TEMA Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokol ile başta çocuklar ve gençlik olmak üzere toplumun tüm kesiminin ekolojik okur yazarlığını güçlendirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede eğitim programının eğitim materyallerini öğrencilerle paylaştıklarını söyledi. 
Yıldız, programın 81 ilde uygulandığını hatırlatarak; “Yozgat’ta da 2016-2017 eğitim öğretim yılında toplam 14 okulda, 347 öğrencimize yönelik eğitim programı gönüllü öğretmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır” dedi. 
Yıldız, 14 eğitim kurumundan biri olan Çözüm Koleji’ne, genel müdürü ve genç işadamı Fatih Yılmaz ile eğitim programının sürekliliğini sağlayan tüm gönüllü öğretmenlere teşekkür etti. 

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