Tekstil personel arıyor

Akdağmadeni Belediyesi’nden yapılan duyuruda, İlçede yeni kurulan Akkon tekstil fabrikasına personel alımı yapılacağı, iş başvurularının 23 Kasım Pazartesi günüden itibaren başlayacağı bildirildi. İş başvurularının saat 10.00 ile 16.00 arasında Yusuf Ziya İlköğretim Okulu yanında bulunan Akdağmadeni Belediyesi Proje Ofisine yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, ‘Düz Makineci, Overlokçu, Reçmeciler, Çift İğneciler, İlikçiler, Düğmeciler, Ütücüler, Kalite Kontrolcüler, Kesimhane’ bölümlerine personel alımı yapılacağı kaydedildi.