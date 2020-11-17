TEKSTiL FABRiKASINA YER

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, göreve geldikleri günden beri ilçenin, bölgenin en büyük problemlerinden biri olan işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması için gayret sarf ettiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Bir taraftan belediye şirketimizin faaliyet alanlarında üretime yönelik alt yapı çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan da istihdam sağlayacak yatırım ve yatırımcıları ilçemize getirmek için uğraşıyoruz. Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı, Covid-19 Pandemi süreci nedeniyle büyük işletmelerin dahi sıkıntı yaşadığı bu zor dönemde biz hiç bir hedefimizden kopmadan emin adımlarla ilerliyoruz. Yakın zamanda Pekmez Deresi mevkiinde bulunan açık semt pazarını büyük bir revizyonla fabrikaya dönüştürmek için çalışmalara başlamıştık. 2400 metrekare alt kat, 1000 metrekare asma kat olmak üzere 3 bin 400 metrekarelik kapalı alandan oluşan fabrika binamızı kısa sürede faaliyete başlayacak ve yüzlerce insanımıza istihdam sağlayacak tekstil firmasına kiraya veriyoruz’’ dedi. Başkan Yalçın, Bursa ve Ağrı’da tekstil üzerine fabrikaları olan deneyimli bir firmanın ilçede de üretime başlayacak olmasının memnun verici olduğunu kaydetti. Yalçın, idari kadronun deneyimli olması, yıllardır tekstil piyasasında faaliyet göstermesi, firmanın pazar konusunda sıkıntı yaşamayacağı inancını oluşturduğuna da vurgu yaptı. Başkan Yalçın, ‘’Yatırımcı arkadaşlarımızın ilçemizde başarılı olmasını ve uzun yıllar faaliyetlerine devam etmesini canı gönülden temenni ediyorum. Personel seçiminde hakkaniyetli olmak, ehliyet ve liyakata önem vermek kaydıyla ihtiyaç sahibi, mağdur vatandaşlarımıza öncelik vereceklerinin sözünü aldık. Bu konuda daha önce talep toplayarak çalışmak isteyen gönüllülerin listesini tutan belediyemizin insan kaynakları birimi kendilerine yardımcı olacaktır. Çalışma arkadaşlarımızdan uzun yıllar Yimpaş ve daha sonra başka özel firmaların tekstil bölümlerinde çalışmış, yöneticilik yapmış Mehmet Ünal kardeşimiz belediyemiz ile yatırımcı arkadaşlarımız arasında koordinasyonu sağlayacak, insan kaynakları konusunda destek verecektir’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, fabrikanın istihdama yönelik adımların ilki olacağını, bundan sonra da ilçenin en büyük yarası işsizliğe merhem olmak için büyük özveri ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini anlattı. Başkan Yalçın, ‘’Biz bir kez daha söylüyoruz, engelleyen değil, yol açan, zorlaştıran değil kolaylaştıran olacağız. İlçemizde istihdam sağlayacak her işverene kapımız sonuna kadar açıktır. Belediyemizin imkanları ölçüsünde yatırımcı arkadaşlara destek olacağımızı da bir kez daha vurguluyorum. Bismillah deyip yola çıktık, devamı da gelecek, inşallah baharla birlikte yeni müjdelerimiz de olacaktır. Belediyecilik sadece yol, kaldırım yapmak değildir. Belediyecilik gönüllere dokunmaktır, hayatlara yön vermektir. Belediyecilik, şehirleri imar etmekten ziyade geleceği inşaa etmektir anlayışıyla durmadan, yılmadan çalışacağız. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır’’ ifadelerini kullandı.