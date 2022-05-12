Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Teknikler anlatıldı

Yozgat valiliği tarafından dernek denetimlerinin nitelikli, verimli ve etkin yapılabilmesi amacıyla ‘Denetim Teknikleri ve Rapor Hazırlama” konulu eğitim çalışması yapıldı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 00:30
Teknikler anlatıldı

Mart ayı içerinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Eğitimcilerin Eğitimi’ seminerine katılım sağlayan Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu il genelindeki, derneklerin denetiminde görev alacak kamu personeline denetimler ve güncel mevzuat hakkında eğitim verdi. Risk bazlı olarak yüksek, orta ve düşük düzeyli şeklinde gruplandırılan dernekler, en geç üç yılda bir denetleneceğini belirten Yurtlu, diğer yandan özellikle derneklerin kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla da dernek yöneticilerine farkındalık oluşturacak çalışmalar etkin şekilde sürdürüleceğini ifade etti.  Katılımcılara slayt sunumlarıyla, dernek denetimlerinin her aşaması hakkında ve denetim raporu hazırlama konusunda bilgiler veren Yurtlu, amaçlarının dernek denetimlerinde il genelinde birlikteliğin sağlanmasının yanı sıra nitelikli, etkin ve verimli bir denetim yapılmasının sağlanması olduğunu belirtti. Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile mücadele etkinliğinin ve terörizmin finansmanı farkındalığının artırılması başta olmak üzere, risk bazlı dernek denetim sistemine yönelik olarak, dernekler mevzuatı, yardım toplama mevzuatı ve genel denetim teknikleri ve denetim sonunda düzenlenen rapor hakkında önemli bilgiler aktaran Yurtlu, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Valilik toplantı gerçekleştirilen eğitim çalışmasına Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, Valilikçe yaptırılacak dernek denetimlerinde görev alacak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler biriminde görevli personelin yanı sıra, Valilik ve kaymakamlık bünyesinde görevli müdür, şef ve memur düzeyinde görev yapan kamu görevlileri katıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Teknikler AnlatıldıYozgat ValiliğiDenetim Teknikleri Ve Rapor Hazırlamaİçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel MüdürlüğüYozgatIlerigazetesiHaber12MayısPerşembeEğitimcilerin EğitimiHalil Dalak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖREVDE UÇUNCU DÖNEM
GÖREVDE UÇUNCU DÖNEM
GÖRENLER GERÇEK SANDI
GÖRENLER GERÇEK SANDI
Bilim sergisi açıldı
Bilim sergisi açıldı
Engelleri birlikte aşıyorlar
Engelleri birlikte aşıyorlar
Erdoğan’a ziyaret
Erdoğan’a ziyaret
Personelle toplantı
Personelle toplantı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim