Teknikler anlatıldı

Mart ayı içerinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Eğitimcilerin Eğitimi’ seminerine katılım sağlayan Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu il genelindeki, derneklerin denetiminde görev alacak kamu personeline denetimler ve güncel mevzuat hakkında eğitim verdi. Risk bazlı olarak yüksek, orta ve düşük düzeyli şeklinde gruplandırılan dernekler, en geç üç yılda bir denetleneceğini belirten Yurtlu, diğer yandan özellikle derneklerin kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla da dernek yöneticilerine farkındalık oluşturacak çalışmalar etkin şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Katılımcılara slayt sunumlarıyla, dernek denetimlerinin her aşaması hakkında ve denetim raporu hazırlama konusunda bilgiler veren Yurtlu, amaçlarının dernek denetimlerinde il genelinde birlikteliğin sağlanmasının yanı sıra nitelikli, etkin ve verimli bir denetim yapılmasının sağlanması olduğunu belirtti. Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile mücadele etkinliğinin ve terörizmin finansmanı farkındalığının artırılması başta olmak üzere, risk bazlı dernek denetim sistemine yönelik olarak, dernekler mevzuatı, yardım toplama mevzuatı ve genel denetim teknikleri ve denetim sonunda düzenlenen rapor hakkında önemli bilgiler aktaran Yurtlu, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Valilik toplantı gerçekleştirilen eğitim çalışmasına Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, Valilikçe yaptırılacak dernek denetimlerinde görev alacak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler biriminde görevli personelin yanı sıra, Valilik ve kaymakamlık bünyesinde görevli müdür, şef ve memur düzeyinde görev yapan kamu görevlileri katıldı.

