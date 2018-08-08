Tekinöz veda etti

Et ve Süt Kurumu bünyesinde Süt Ünitesi’nin hizmete alınması için önemli çalışmalara imza atan Mehmet Tekinöz, Yozgat’a veda etti. Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombina Müdürü iken Sincan Kombina Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Tekinöz için veda programı düzenlendi. Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlıkta düzenlenen veda programına Vali Kemal Yurtnaç, Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık, Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İnovasyon Ekibi Başkanı Nurullah Nurdoğan, daire müdürleri ve eşleri katıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Buradan tayini çıkan arkadaşlarımıza gidecekleri yerde aileleri ile birlikte sağlıklı, başarılı bir şekilde çalışmalarını diliyorum. Allah hepinizin yolunu bahtını açık etsin. Burada kazanılmış güzel bir dostluğumuz var ve bu dostluğumuzda inşallah devam edecek” dedi.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, görev süresi boyunca fedakarca çalışan kurum müdürü Tekinöz’e, ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi. İnovasyon Ekibi Başkanı Nurullah Nurdoğan, Mehmet Tekinöz’ün Yozgat’ta başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. Başarılı bir bürokratı daha uğurladıklarını dile getiren Nurdoğan, “Çok değerli bir dosttan daha ayrılıyoruz. Biz biliyoruz ki, Sincan’daki makamı da Yozgatlılara daima açık olacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

ESK Sincan Kombina Müdürü Mehmet Tekinöz ise Yozgat’ı hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, buradan iyi anılarla ayrıldığını belirtti. Konuşmaların ardından Mehmet Tekinöz’e çeşitli hediyeler takdim edildi.