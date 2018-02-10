Tekbirli yıkım

Yerköy’de Cuma namazı sonrası Devlet Demiryolları’na ait binanın yıkımı için kısa bir tören gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü yıkılacak alana yapılacak olan bina hakkında bilgi sunarken, tekbirler eşliğinde iş makinesi yıkımı başlattı. Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, atıl durumdaki Demiryolu Misafirhane binasının bulunduğu arsanın devri konusunda, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma Bakanlığı döneminde görüşerek, sözünü almıştı.

Başbakan Yıldırım’ın talimatı ile bin 600 metrekare bina ile birlikte arsa Yerköy İlçe Müftülüğü binası yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredilmişti. Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, yıkımın tamamlanmasıyla birlikte, projenin süratle ilerleyeceğini kaydetti. Ayhan Çelik, ‘’Birinci katta Müftülük ve idari personel binası, bay ve bayan kuran kursu, vaiz odası olacak. Üçüncü katta 500 kişilik konferans salonu, nikah kıyma salonu, misafir odası ve müftülük lojmanı yer alacak. Projeler Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı birimde çizilerek, en kısa günde ruhsata alınarak inşaata başlanacaktır. Bu konuda Yerköy İlçe Müftülüğümüzün ihtiyacı olan yerin tahsis edilmesinde Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Ahmet Aslan’a Devlet Demir Yolu Genel Müdürü İsa Apaydın’a teşekkür ediyoruz’’ dedi.

