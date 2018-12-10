Tek kişi ile rehberlik hizmeti

Toplam 225 velinin katıldığı seminerler, velilerin yoğun ilgisi ile birlikte başarı ile tamamlandı. Seminerler ilçe merkezi ve köylerde velilerin kolayca ulaşım sağlandığı salonlarda yapılması, katılımın daha da artmasına neden oldu. Seminer öğreticisi Aslı Zeynep Zafer’in tek başına gerçekleştirdiği faaliyet, katılımda bulunan tüm veliler arasında olumlu tepkilerle karşılandı. Slayt ve öğretici videoları, görseller velilere yönelik bin bir emek ile derlenmesi, hazırlanması sonucunda zengin bir anlatım yapıldı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Gürsoy, Saraykent Anadolu Lisesi Rehber Öğretmenin Aslı Zeynep Zafer’in ilçe genelindeki çalışmasını değerlendirirken, ‘’Özellikle teknolojinin böylesine ilerlediği günümüzde değişik eğitim ve öğretim materyallerinin yanı sıra eğitim ve öğretime ihtiyacın daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Eğitim ve öğretimde ülkemiz olarak birçok yol kat edilirken şüphesiz beraberinde de rehberlik hizmetleri daha da önem arzetmeye başlamıştır. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki eğitim ve öğretimde velinin katılımı olmadan hiçbir başarı sağlanamaz. Bu bilinçle çıktığımız yolda rehberlik faaliyetlerine değerli velilerimizden başlamak istedik. Umarım sonuçları eğitim ve öğretim adına hayırlara vesile olur’’ dedi.