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Tehdit devam ediyor!

Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri, korona virüsü ile mücadele konusunda dikkatli ve tedbirli olunması için farkındalık etkinliği yaptı.

04 Haziran 2020 Perşembe 23:42
Tehdit devam ediyor!

TÜM Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Korona Virüse karşısında farkındalık yaratmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile oluşturulan Yozgat Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri ekibi Lise caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşların yanına giderek korona virüs hakkında uyarılarda bulundular. Ülkemizde normalleşme sürecine gidilirken, insanların bu normalleşme sürecinde tedbiri tamamen elden bıraktığını belirten gönüllüler tedbirlerin elden bırakılmaması maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulması noktasında vatandaşları bilinçlendirdiler. Oluşturulan Yozgat Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri ekibinin koordinesini yapan Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle birlikte vatandaşa maske, karanfil ve broşürler dağıttı. Yurtlu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında,   salgının tamamıyla geçmediği konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Yozgat Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri adıyla sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden müteşekkil bir gönüllü çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi. Bu çalışma grubunun sosyal ziyaretler, uyarıcı ve hatırlatıcı mahiyetteki bilgilendirme faaliyetleriyle, vatandaşları korona virüs konusunda duyarlılığının artırılmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Yurtlu, il merkezinde, iş yeri, sosyal tesis ve açık ortamlarda yapılacak çalışmalar kapsamında, vatandaşlara maske ve broşür dağıtımı yapılarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyum konusunda hatırlatma ve bilgilendirilme yapılarak, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarının altını çizdi. 

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Tehdit Devam Ediyor!
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