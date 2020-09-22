TEGV ve Arçelik'ten uzaktan eğitime erişim için seferberlik

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV yöneticileri, köy okullarındaki çocukların da eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlayabilmek için Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ile bir araya gelerek Yeni Dünya Projesi'ne imza attı. Kampanya kapsamında köy okullarında okuyan çocuklara uzaktan eğitime erişmeleri için sağlanacak tabletler sayesinde öğrenciler hem müfredat içerikleri hem de fen, matematik, İngilizce, bilişim, okuma, sosyal-duygusal öğrenme alanlarında TEGV’in sunduğu okul destek programları ile dijital eğitimle buluşabilecek. Yeni Dünya Projesi ilk aşamada Kadıköy, Maltepe ve Kartal’da bulunan Arçelik ve Beko mağazalarının desteğiyle tüm tüketicilere ve kurumlara bu kampanyaya bağış desteği yapma çağrısında bulunacak. TEGV'de toplanacak bağışlar karşılığında Arçelik'ten temin edilecek tabletler, öncelikle Beykoz-İstanbul ve Kurtalan-Siirt’te belirlenen köy ilkokullarında okuyan çocuklara ulaştırılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik olarak pandemi döneminde yerli ventilatör üretimi, kesintisiz yetkili servis hizmeti gibi birçok çalışmanın yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların market alıverişini yaparak milletin emrine amade olduklarını belirtti.