Tefeci çete adliyede

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akdağmadeni ilçesinde suç örgütü kurmak suretiyle tefecilik faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firarda olan bir kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.