Tefeci çete adliyede

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akdağmadeni ilçesinde suç örgütü kurmak suretiyle tefecilik faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firarda olan bir kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akdağmadeni ilçesinde suç örgütü kurmak suretiyle tefecilik faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı, 9 kişiyi gözaltına aldı.
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