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Tefeci çete adliyede

AKDAĞMADENİ ilçesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurup tefecilik yaptığı ileri sürülen 9 kişilik çete adliyeye sevk edildi.

Tefeci çete adliyede

AKDAĞMADENİ ilçesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurup tefecilik yaptığı ileri sürülen 9 kişilik çete adliyeye sevk edildi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Tefeci çete adliyede

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akdağmadeni ilçesinde suç örgütü kurmak suretiyle tefecilik faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firarda olan bir kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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