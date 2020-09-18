Tedbirler artırılsın

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Covit-19 salgını karşısında en riskli iller arasına giren Yozgat için yeni tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Keven, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Yozgat’taki vaka sayısındaki artışla dikkat çektiğini kaydetti. Keven, ‘’Ancak bu vaka artışı hızla sürerken acil tedbirleri almayan İl Pandemi Kurulu halk sağlığını yeterince umursamamaktadır. Yozgat ve ilçelerimiz şuan kırmızıya boyanmış durumdadır. Bu tablo salgını yönetemeyen İl Pandemi Kurulu'na bir şey ifade ediyor mu acaba. Sıkı tedbirleri ne zaman alacaksınız? Vaka sayısında ki ve hayatını kaybeden insanların sayıları bu derece artmışken ilimizde sadece ‘maske mesafe ve hijyen’ denilip geçilmektedir’’ dedi. Keven, hijyen malzemelerine ulaşamayan insanların sadece kuru lafla kendisini korumasının mümkün olmadığını, sadece uyarı yapılmasının yeterli olmadığına vurgu yaptı. Keven, ‘’Yozgat'ta salgın kötü bir noktaya ulaşmış durumda. Tedbirleri artırıp insanların kalabalıklar oluşturmasının önüne geçilmelidir. Okullar açılacak ve okulların temizliği dezenfektanı konusunda veliler ve öğretmenler tedirgin. Pazartesi günü minik yavrularımızı okullara gönderecek velilerin tedirginliği nasıl giderilecek soruyorum. İl Pandemi Kurulu artık halk sağlığını tehdit eden bu gidişata karşı harekete geçmelidir. Halkımız Sayın Valimizden sıkı tedbirler bekliyor” diye konuştu.