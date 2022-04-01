Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Taziye ziyareti

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal vefat eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekinci’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

01 Nisan 2022 Cuma 00:42
Taziye ziyareti

1974 Kıbrıs Barış Harekatında Lefkoşa’daki 1’inci harekatta yaralan Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekinci geçtiğimiz günlerde vefat etti. Vefatının üzerine Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal, aile taziye ziyaretinde bulundu. 
Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekinci’nin uzun süredir rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğünü ifade eden Açıkgöz, “Mustafa Amcamız, uzun süreli tedavi süreci ve hastalıklarına rağmen bir defa bile halinden şikayette bulunmamış, sabırlı ve metanetli bir insandı. Son nefesini de büyük bir iman içerisinde kelime-i şahadetler getirerek verdiğini ailesinden bugün öğrendik. Kendilerine olan sevgimiz, saygımız bir kez daha kat kat arttı. Allah mekanını cennet, makamını âli eylesin. Gazimiz, Ozan Beldemizde ikamet ediyordu. 2 yıldır kanser tedavisi görmekteydi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Lefkoşa’daki 1.Harekatta yaralanmıştı. En son bir araya geldiğimizde bir sıkıntısı olup olmadığını öğrenmek istemiştim. Sağlık sıkıntılarını bile dile getirmemişti. Daima şükür halindeydi. Çok farklı bir insandı. Allah razı olsun. Rabbimiz tüm sevenlerine sabır versin. İnşallah yakın zamanda çok güzel bir mevlit ile ruhuna ulaşması için dualar edeceğiz. Yine din görevlilerimiz tarafından her ay okunan 54 Hatmi Şerifi Kadir Gecesinde inşallah Mustafa amcamızın ruhuna bağışlayacağız” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Taziye ZiyaretiIlerigazetesiMartCuma2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberSaraykent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köse zirveye katıldı
Köse zirveye katıldı
Çiftci öğrencilerle buluştu
Çiftci öğrencilerle buluştu
Tadilat yapılıyor
Tadilat yapılıyor
Öğrencilerle buluştu
Öğrencilerle buluştu
Açık hava kütüphanesi
Açık hava kütüphanesi
TÜBiTAK’ta Yozgat üstünlüğü
TÜBiTAK’ta Yozgat üstünlüğü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim