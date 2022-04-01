Taziye ziyareti

1974 Kıbrıs Barış Harekatında Lefkoşa’daki 1’inci harekatta yaralan Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekinci geçtiğimiz günlerde vefat etti. Vefatının üzerine Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal, aile taziye ziyaretinde bulundu.

Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekinci’nin uzun süredir rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğünü ifade eden Açıkgöz, “Mustafa Amcamız, uzun süreli tedavi süreci ve hastalıklarına rağmen bir defa bile halinden şikayette bulunmamış, sabırlı ve metanetli bir insandı. Son nefesini de büyük bir iman içerisinde kelime-i şahadetler getirerek verdiğini ailesinden bugün öğrendik. Kendilerine olan sevgimiz, saygımız bir kez daha kat kat arttı. Allah mekanını cennet, makamını âli eylesin. Gazimiz, Ozan Beldemizde ikamet ediyordu. 2 yıldır kanser tedavisi görmekteydi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Lefkoşa’daki 1.Harekatta yaralanmıştı. En son bir araya geldiğimizde bir sıkıntısı olup olmadığını öğrenmek istemiştim. Sağlık sıkıntılarını bile dile getirmemişti. Daima şükür halindeydi. Çok farklı bir insandı. Allah razı olsun. Rabbimiz tüm sevenlerine sabır versin. İnşallah yakın zamanda çok güzel bir mevlit ile ruhuna ulaşması için dualar edeceğiz. Yine din görevlilerimiz tarafından her ay okunan 54 Hatmi Şerifi Kadir Gecesinde inşallah Mustafa amcamızın ruhuna bağışlayacağız” dedi.