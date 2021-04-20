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Taziye ziyareti

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Kadışehri ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

20 Nisan 2021 Salı 00:27
Taziye ziyareti

Vali Polat, Kadışehri ilçesinde Şehit İrfan Zeybek’in babası Hafız Mahmut Zeybek’in vefatı nedeniyle ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vefat eden Hafız Mahmut Zeybek’in, 2002 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde şehit olan İrfan Zeybek’in babası olduğu bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesinde de Şehit yakınlarını ziyaret etti. Vali Polat, 1981 yılında Edirne'de şehit olan P. Er Mustafa Eser'in Saraykent’in Kamberli Köyü’nde oturan ailesini ziyaret ederek, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Anahtar Kelimeler:
Taziye Ziyareti
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