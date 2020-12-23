Taziye Evi’nde sona gelindi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Mezarlık Alanını genişletip, yapımına başladıkları Taziye Evi çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Seçim sürecinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda İlçe Mezarlığımıza yapılan düzensiz definden kaynaklı mezarlık kapasitesi yetersiz kalmaktaydı. Göreve geldiğimiz gün mezarlık içerisinde peyzaj ve yürüyüş yolları düzenlemesi yaptık. Mevcut mezarlığın artık ilçenin kapasitesini karşılamadığı için, mezarlık çevresinde bulunan şahıs arazilerini kamulaştırarak yeni mezarlık düzenlemesi yapıyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, kamulaştırması yapılan arazinin kot ve parsel düzenlemeleri de yapılarak, çevre duvarları tamamlandığını, yeni definlerin artık belirlenen yeni alana yapılmaya başlanılacağını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Mezarlıklar kutsal yerlerdir, hemşehrilerimizin cenazeleri olduğunda taziye anlamında zorluk yaşıyordu. Bu sebeple Taziye Evi yapmaya karar verdik. Taziye Evimiz toplamda 115 metrekare olup, taziye salonu 75metrekare, Islak mekân, 15 metrekare mutfak, 25 metrekare cenaze yıkama alanları bulunmaktadır. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Kısa bir sürede Taziye Evini tamamladıktan sonra ihtiyaç duyulan bir hizmeti de gerçekleştirmiş olacağız’’ diye konuştu.