Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1405
ALTIN
458.351
DOLAR
7.6283
STERLİN
10.2465
EURO
9.3117

Taziye Evi’nde sona gelindi

ÇEKEREK İlçesinde belediye tarafından projelendirilen Taziye Evi’ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:35
Taziye Evi’nde sona gelindi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Mezarlık Alanını genişletip, yapımına başladıkları Taziye Evi çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Seçim sürecinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda İlçe Mezarlığımıza yapılan düzensiz definden kaynaklı mezarlık kapasitesi yetersiz kalmaktaydı. Göreve geldiğimiz gün mezarlık içerisinde peyzaj ve yürüyüş yolları düzenlemesi yaptık. Mevcut mezarlığın artık ilçenin kapasitesini karşılamadığı için, mezarlık çevresinde bulunan şahıs arazilerini kamulaştırarak yeni mezarlık düzenlemesi yapıyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, kamulaştırması yapılan arazinin kot ve parsel düzenlemeleri de yapılarak, çevre duvarları tamamlandığını, yeni definlerin artık belirlenen yeni alana yapılmaya başlanılacağını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Mezarlıklar kutsal yerlerdir, hemşehrilerimizin cenazeleri olduğunda taziye anlamında zorluk yaşıyordu. Bu sebeple Taziye Evi yapmaya karar verdik. Taziye Evimiz toplamda 115 metrekare olup,  taziye salonu 75metrekare, Islak mekân, 15 metrekare mutfak, 25 metrekare cenaze yıkama alanları bulunmaktadır. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Kısa bir sürede Taziye Evini tamamladıktan sonra ihtiyaç duyulan bir hizmeti de gerçekleştirmiş olacağız’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Taziye Evi’nde Sona Gelindi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak Parti’de beklenen gelişme
Ak Parti’de beklenen gelişme
YOZGAT DA VAR!
YOZGAT DA VAR!
Kasaplık büyükbaş ihraç edeceğiz
Kasaplık büyükbaş ihraç edeceğiz
ONARIM BEKLiYOR
ONARIM BEKLiYOR
Çöpte ekmek kavgası
Çöpte ekmek kavgası
Alperenlerden destek
Alperenlerden destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim