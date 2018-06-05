Tayfa Ekibi Çocuklarla Buluştu

Etkinliğe Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, sağlık il müdürlüğü yöneticileri, çalışanları ve anne, babalarıyla birlikte gelen minikler katıldı. Çocukların ilgiyle, gözlerini kırpmadan izledikleri gösteri yaklaşık bir saat sürdü. Etkinlikte Rafadan Tayfa karakterleriyle bir araya gelen çocuklara, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgiler verildi. Meraklı gözler ile Rafadan Tayfa ekibini izleyen çocuklara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından balon, şapka, broşür, diş fırçası ile macunu dağıtıldı. Yüzlerce çocuk Novada AVM’de gönüllerince eğlendi.