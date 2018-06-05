Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97823
ALTIN
191.959
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1620
EURO
5.3841

Tayfa Ekibi Çocuklarla Buluştu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nün organize ettiği çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi, hareketli yaşama özendirmesi amacıyla düzenlenen ‘Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’, müzikal gösterisi Novada AVM’de düzenlendi.

Tayfa Ekibi Çocuklarla Buluştu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nün organize ettiği çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi, hareketli yaşama özendirmesi amacıyla düzenlenen ‘Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’, müzikal gösterisi Novada AVM’de düzenlendi.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
60 Okunma
Tayfa Ekibi Çocuklarla Buluştu

Etkinliğe Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, sağlık il müdürlüğü yöneticileri, çalışanları ve anne, babalarıyla birlikte gelen minikler katıldı. Çocukların ilgiyle, gözlerini kırpmadan izledikleri gösteri yaklaşık bir saat sürdü. Etkinlikte Rafadan Tayfa karakterleriyle bir araya gelen çocuklara, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgiler verildi. Meraklı gözler ile Rafadan Tayfa ekibini izleyen çocuklara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından balon, şapka, broşür, diş fırçası ile macunu dağıtıldı. Yüzlerce çocuk Novada AVM’de gönüllerince eğlendi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şehit haberi yasa boğdu
Şehit haberi yasa boğdu
Projelere mali destek
Projelere mali destek
YARGI 'KAMU YARARI VAR' DEDi
YARGI 'KAMU YARARI VAR' DEDi
Miniklerden örnek kampanya
Miniklerden örnek kampanya
Belediyeden Gönül Sofrası
Belediyeden Gönül Sofrası
Ziraat Mühendislerinden iftar
Ziraat Mühendislerinden iftar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim