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Taşlar görücüye çıkarıldı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Aydıncık ilçesinde çıkan yarı değerli taşların sergileneceği şovrumun açılışını yaptı.

08 Eylül 2020 Salı 00:49
Taşlar görücüye çıkarıldı

Aydıncık İlçesi eski Belediye Başkanlarından Ahmet Demirel’in sahiplerinden olduğu Pactole Madencilik şirketi, ilçede çıkan değerli ve yarı değerli taşlar sınıfına giren Amalist, Kalsedon, Kuas, Akik gibi taşların yurtiçi ve yurtdışında alımı, satımı, toplanması, teşhir edilmesi ile ilgili olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede şirket adına oluşturulan şovrumun açılışı MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef tarafından gerçekleştirildi. Ahmet Demirel, açılış törenine katılanlara teşekkür edip, şovrumda sergilenen yarı değerli taşlarla ilgili bilgiler aktardı.  

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Taşlar Görücüye çıkarıldı
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