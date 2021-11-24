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Taşıt sayısı yükseldi

Yozgat il genelinde motorlu kara taşıtları bir yılda 2 bin 501 adet arttı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:45
Taşıt sayısı yükseldi

 2021 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında 139 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında 2 bin 501 adet artarak 110 bin 902 adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Yozgat ilinde toplam 110 bin 902 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Yozgat’ta Ekim ayında 3 bin 229 taşıtın devri yapıldı. Yozgat il genelinde Ekim ayında 3 bin 229 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 63,9 ile ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla yüzde 16,3 ile traktör ve yüzde 12 ile kamyonet izledi. Yozgat’ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 110 bin 902 oldu. 2021 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 25 milyon 105 bin 532 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Yozgat toplam 110 bin 902 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,4'üne sahip. Yozgat’ta 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılı aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı yüzde 10,4, motosiklet yüzde 7,8 ve kamyonet yüzde 2,9 şeklinde gerçekleşti. Ülke genelinde Ocak-Ekim döneminde en çok tercih edilen otomobil rengi beyaz oldu. Ocak-Ekim döneminde 540 bin 642 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan otomobillerden en çok tercih edilen otomobil rengi 221 bin 452 ile beyaz olurken, onu sırasıyla 148 bin 944 gri, ve 59 bin 216 mavi renkli otomobiller izledi. Ülke genelinde Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı benzinli otomobillerin oranı yüzde 25,3 oldu. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı incelendiğinde benzinli otomobillerin oranı yüzde 25,3 olurken, dizel otomobillerin oranı yüzde 37,8 ve LPG'li otomobillerin oranı ise yüzde 36,1 oldu.

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