TAŞINMAZLAR TAŞINIYOR

AYDINCIK ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi’nde plastik malzemeye şekil verilerek, Yozgat’ın taşınamaz kültürel varlıkları taşınabilir materyalle dönüştürülüyor. Aydıncık ilçesinde 7 yıl önce işsizlere meslek edindirmek üzere açılan Plastik Sanatsal Kalıpçılık Kursu'nu başarıyla tamamladıktan sonra belediye bünyesinde açılan atölyede istihdam edilen kursiyer, edindikleri bilgiler doğrultusunda plastik malzemeye şekil vererek sanat eseri ortaya çıkartmaya devam ediyor. 26 kişinin istihdam edildiği atölyede, heykeltıraş Erol Gürgen gözetiminde, vitrinleri süsleyen biblolar, bahçe dekorasyonunda kullanılan vazolar, oturma grupları ve birçok süs eşyası ile birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan kültür varlıkları taşınabilir materyal haline getiriliyor. Gürgen, Yozgat’ın da taşınmaz kültürel varlıklarını taşınabilir hale getirmeye başladıklarını belirterek, ‘’Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi (AY KENT) tasarım ve üretimleri ile taşınmaz tarihi ve kültürel varlıklarımızı taşınabilir hale getirmeye devam ediyoruz’’ dedi. Türkiye çapında yaptıkları tasarım ve üretimlerin yanında bölgesel tanıtımda bulunup, turizme destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Gürgen, ‘’Yozgat ile ilgili özel rölyef çalışmaları yaptık. Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık, tarihi Saat Kulesi, Kınalı Hasan, Çapanoğlu Büyük Cami Cami, Roma Hamamı, Yozgat Lisesi, Kazankaya Kanyonu, Kerkenes kabartmaları ve çerçevesindeki buğday başakları görsel ile bereketli topraklar vurgusu ortaya güzel bir çalışma çıktı’’ diye konuştu. Rölyef çalışmasının yanında yine Yozgat’a özgü çalışmalarda bulunduklarını vurgulayan Heykeltıraş Erol Gürgen, ‘’Saat kulemizin ölçekli minyatürleri, Yozgat Lisesi ile Kurtuluş madalyamızın kolaj rölyef çalışması, Kınalı Hasan bibloları, Sarıkaya Roma Hamamı maketleri, Bağrıbütün kavunu, Soğan üretimi, Kazankaya Kanyonu, tarihi Aydıncık Kültür Evi, ametist taşını kapsayan Aydıncık Rölyefi, Ağıllı Köyü Haceş Müze Evi Rölyefi, Akdağmadeni Salep biblo tasarımı, Kızlar Kayası, Şato, Baraj, balık, tarihi mozaiklerden oluşan Çekerek maketi gibi eserlerimizi atölyemizde hazır hale getirip, teslimatlarını yaptık’’ ifadelerini kullandı. Gürgen, Yozgat tanıtım fuarları stant tasarımlarında yaptıklarını, stant tasarım dalında 3 ayrı uluslararası birincilik ödülüne layık görüldüklerini de bildirdi. Gürgen, Aydıncık Sanat Atölyesi’nin tarihi ve kültürel değerleri resmederek, geçmişin imzalarını geleceğe yansıtmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.