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Taşınmazlar kamulaştırılıyor

SORGUN ilçesinde yapımı devam eden iki ayrı sulama amaçlı gölet ile ilgili taşınmazların kamulaştırmasına yönelik, kıymet takdir komisyonu tarafından sahada inceleme yapıldı.

Taşınmazlar kamulaştırılıyor

SORGUN ilçesinde yapımı devam eden iki ayrı sulama amaçlı gölet ile ilgili taşınmazların kamulaştırmasına yönelik, kıymet takdir komisyonu tarafından sahada inceleme yapıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Taşınmazlar kamulaştırılıyor

Sorgun ilçesi Sarıhamzalı Bahadın Gölet’i inşaatına önceki yıl başlandı. Tamamlandığında bölgedeki 11 bin 200 dekar tarım alanını sulayacak olan göletin kil malzeme sahasındaki taşınmazların kamulaştırması için incelemelerde bulunuldu.  Sorgun ilçesi Eymir Göleti ve Sulaması işinin kamulaştırma işlemlerine de başlanıldı. Ulaşım yoluna giren taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik ‘Kıymet Takdiri’ arazi çalışması gerçekleştirildi. Gövde hacmi yaklaşık 700 bin metreküp olan ve 850 gün içerisinde tamamlanması planlanan gölette depolanacak 2,72 metreküp su ile yaklaşık 400 hektar tarım arazisi sulanacak.

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