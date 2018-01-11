Taşeron işçiler bilgilendirildi

Yozgat İl Özel İdaresi toplantı salonunda İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın katılımıyla toplantıya katılan taşeron işçilerine kadroya geçiş süreci hakkında bilgi verildi. Taşeron işçilerden gelen sorulara da cevap verilerek, akıllarında oluşan soru işaretleri giderildi.
11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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