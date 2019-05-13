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TASARRUFLU SULAMA SiSTEMi

BOĞAZLIYAN ilçesindeki tarım alanlarının sulamasında tasarruf yapılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında yapılması öngörülen kapalı sulama sistemiyle ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

TASARRUFLU SULAMA SiSTEMi

BOĞAZLIYAN ilçesindeki tarım alanlarının sulamasında tasarruf yapılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında yapılması öngörülen kapalı sulama sistemiyle ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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TASARRUFLU SULAMA SiSTEMi

Boğazlıyan Sulama Birliği öncülüğünde yapılacak ‘Kapalı Sulama Sistemi’ ile ilgili olarak Dünya Bankası yetkilileri, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 12’inci Bölge Müdürlüğü, DSİ 123’üncü Şube Müdürlüğü, Boğazlıyan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü temsilcileri, bölge çiftçisiyle bir araya geldi. Kurum yöneticileri, süreç hakkında çiftçileri ve birlik üyelerini bilgilendirdi. Boğazlıyan Sulama Birliği Sulama Sahasında yapılacak Kapalı Sulama Sistemi ile ilgili olarak gelen kurum yöneticileri, Uzunlu Barajı’nda da incelemelerde bulundu. Bölge çiftçisi için hayati önem taşıyan Uzunlu Barajı'nın kapalı devre sistemine geçeceği, üreticilerin sulu tarıma geçmesini sağlanarak, daha fazla ürün elde ederek, gelirlerini artırılmasının planlandığı bildirildi. Uzunlu Barajının, kapalı sisteme alındığı, iki yıl gibi kısa sürede tamamlanacak olan proje sonrasında susuzluk kader olmaktan çıkarak, çiftçilerin kazançlarına kazanç katacakları ifade edildi. 

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