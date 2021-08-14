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Tasarruflu sulama

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde KOP tarafından verilen mali destekle projelendirilen basınçlı sulama sistemiyle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:46
Tasarruflu sulama

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarımsal alanların sulamasında tasarruf edilmesine yönelik hazırlanan sulama projeleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, köylerdeki suların daha etkin ve doğru kullanılması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Polat, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin Dokuz Köyü’nde KOP kapsamında devam eden 10 bin 326 metrelik tarımsal basınçlı sulama sistemi çalışmalarını inceledi, Kaymakam İrem Baha Yağan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. KOP İdaresi tarafından görev alanındaki Yozgat ile birlikte diğer illerde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin, üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programının (KÖSİP) devreye sokulduğu bildirildi. KÖSİP Projelerinin 2011 yılından itibaren İl Özel İdareleri ile işbirliği içerisinde uygulandığı hatırlatılarak, özellikle dağlık kırsal alanlarda kış akımlarıyla taşkınlar yapıp, yazın tamamen kuruyan dereler üzerinde küçük depolamalar, sulama tesisleri yapılmasının planlandığı vurgulandı. Söz konusu depolamalardan sulama mevsiminde su ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, mevcut küçük ölçekli açık kanal sulama sistemlerinin kapalı şebekeye dönüştürülmesinin de sağlanmaya çalışıldığı bildirildi. KÖSİP’in uygulandığı bölgelerde sulama problemi büyük ölçüde çözüldüğü, yöre halkının gelir seviyesinin önemli ölçüde arttığı, yoğun göçlerin yaşandığı köylerde, göçün durma noktasına geldiği, bazı köylerde ise köylere geriye dönüşlerin yaşandığının da gözlendiğinin altı çizildi. Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında gölet ve sulama tesisleri ile sağlanan faydanın yanı sıra, yöre halkının getirisi yüksek olan ürünlerin ekim/dikimine yönlendirilmesinin de sağlandığı açıklandı. Projelerin uygulandığı bölgede tarımsal üretimin artması, yöre halkının gelir düzeyinin önemli ölçüde yükselmesi, kırsal altyapının sürdürülebilir gelişmeye imkân tanıyacak biçimde geliştirilmesinin sağlanarak, bir model oluşturulduğu aktarıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Tasarruflu Sulama
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