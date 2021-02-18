Tasarruflu enerji tüketimi

Yozgat Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER) alt projelerinden Yozgat Enerji Hareketli Projesi kapsamında Akdağmadeni ilçesinde belirlenen aileler ikametlerinde ziyaret edilerek, projenin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında, Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğrencileri tarafından evlerde kullanılan ampullerin tasarruflu Led ampullerle değişimi yapıldı. Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, ‘’Projemize olan destekleri ve katkıları için ev sahipliği yapan değerli ailelerimize, çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür ederiz’’ dedi.