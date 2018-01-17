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Tasarruf ödülleri

ÇAMLIBEL Elektrik, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği ile Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle resim yarışması düzenlendi.

Tasarruf ödülleri

ÇAMLIBEL Elektrik, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği ile Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle resim yarışması düzenlendi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Tasarruf ödülleri

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Öğrencilere yönelik düzenlenen enerji tasarrufu konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için İl Kültür Müdürlüğü’nde ödül töreni gerçekleşti. Ödül törenine Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, ÇEDAŞ Dağıtım Müdürü Muzaffer Ayan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda yapılan konuşmalarda enerji verimliliğinin önemi ve faydaları anlatıldı. Enerji tasarruf yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler sunulurken, enerji tasarrufunu yaptığı resimlerle yansıtarak, derece elde eden öğrencilere ise ödülleri verildi.
Programda Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan türküler eşliğinde mini konser gerçekleşirken, program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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