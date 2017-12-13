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Tasarım Teknikleri Eğitimi

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu tarafından, ‘Tıp Fakültesi Öğrencileri için Proje Tasarım Teknikleri Eğitimi’ etkinliğine 28 öğrenci katıldı.

Tasarım Teknikleri Eğitimi

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu tarafından, ‘Tıp Fakültesi Öğrencileri için Proje Tasarım Teknikleri Eğitimi’ etkinliğine 28 öğrenci katıldı.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Tasarım Teknikleri Eğitimi

Akademisyenler tarafından verilen eğitim seminerlerinde; proje tasarımında karşılaşılan temel kavramlar, özgün değer, yöntem, yapılabilirlik ve yaygın etki gibi projenin ana bileşenleri, literatür analizi, bilgi kaynaklarına ulaşım yolları ve değerlendirilmesi, araştırmanın planlanması, zaman yönetimi, proje içeriğinde yenilikçilik unsurları, patent odaklılık ile patent süreçleri, proje ürünlerinin önemi konularında bilgiler aktarıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgesi ve gönüllü olarak katkı veren eğitmenlere de teşekkür belgeleri verildi.

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