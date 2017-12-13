Tasarım Teknikleri Eğitimi

Akademisyenler tarafından verilen eğitim seminerlerinde; proje tasarımında karşılaşılan temel kavramlar, özgün değer, yöntem, yapılabilirlik ve yaygın etki gibi projenin ana bileşenleri, literatür analizi, bilgi kaynaklarına ulaşım yolları ve değerlendirilmesi, araştırmanın planlanması, zaman yönetimi, proje içeriğinde yenilikçilik unsurları, patent odaklılık ile patent süreçleri, proje ürünlerinin önemi konularında bilgiler aktarıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgesi ve gönüllü olarak katkı veren eğitmenlere de teşekkür belgeleri verildi.