Tarımsal sulamada yeni dönem

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta bu yıl daha sert geçen kuraklık nedeniyle tarımsal alanlarda kuraklığa bağlı sorunların devam ettiği belirtildi. Küresel ısınmayla birlikte olası su krizi ve kuraklığın en fazla tarımsal üretimi etkileyeceğine dikkat çekilerek, bunun da tarımsal üretimde sudan tasarrufu ve doğru sulamayı sağlayan tarımsal sulama sistemleri teknolojilerine ihtiyacı artıracağı öne sürüldü. İklim değişikliği, kuraklık ve gıda güvenliği gibi konuların önümüzdeki yıllarda en çok konuşulacak konuların başında geleceğine vurgu yapan Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, “Ülkemizin planlı tarım politikası ve buna bağlı sulama sistemleri gibi destekleyici alanlarda da önemli adımlar atılmalı” dedi. Su problemine karşı tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için tarımsal sulama sistemlerine ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken Tavukçuoğlu, “Ülkemizin planlı tarım politikası ve buna bağlı sulama sistemleri gibi destekleyici alanlarda da önemli adımlar atılmalı. Son zamanlarda birçok devletin kuraklık ve su problemine karşı aldıkları önlemleri görmekteyiz. Su kaynakları bakımından bir hayli zengin olan ülkemiz, önümüzdeki yıllarda olası küresel ısınmadan olumsuz etkilenebilir. Problem yaşamadan önlem almalı, kadim ve zengin tarım alanlarımızın yüksek teknolojinin kullanıldığı tarımsal üretim araçları ve tarımsal sulama sistemleri teknolojisiyle verimliliğini artırmalıyız. Önümüzdeki yıllarda en fazla konuşacağımız konu iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık, gıda güvenliği ve kıtlık risklerine karşı acil önlemler alınmalıdır” diye konuştu. Kuraklıkla mücadelede modern sulama sistemlerinin önemine vurgu yapan Önder Tavukçuoğlu, “Tarımda doğru sulama yöntemi, su tasarrufu, enerji ve işçilikten büyük tasarruf sağlıyor. Ayrıca doğru sulama sisteminin seçimi de üretim maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle kuraklığın yol açtığı tüm olumsuzluklar, modern sulama sistemlerinin yaygın kullanımı ile önlenebilir” ifadelerini kullandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘TBMM’de su kanunu hazırlığı yapıldığı’ şeklindeki konuşmasına dikkat çeken Tavukçuoğlu, tarımsal sulama sistemleri, yeni su kanunu ile öne çıkacağını, ayrıca dijital sulama ve ilaçlama yöntemleri önem kazanacağını bildirdi. Tavukçuoğlu, kuraklığın, çağımızın en önemli sorunu olduğunu, suyu damla damla kullanmamız gerektiğini kaydetti. Ülkemizde 2006 yılından itibaren tarla içi sulama sistemlerinde basınçlı sulama malzemeleri kullanımı yüzde 50 oranında hibe olarak destekleniyor. Ayrıca, 2008 yılından itibaren modern sulama sistemleri Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığı ile desteklenen sübvansiyonlu kredilerle de destekleniyor. Bu sayede çiftçiler basınçlı sulama projeleri için sıfır faizle uygun ödeme koşullarında kredi kullanabiliyorlar.