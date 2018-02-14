Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115320
ALTIN
162.736
DOLAR
3.8028
STERLİN
5.2708
EURO
4.6981

Tarımda ilk sıralardayız

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ın tarımsal üretimiyle Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Tarımda ilk sıralardayız

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ın tarımsal üretimiyle Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
94 Okunma
Tarımda ilk sıralardayız

Yozgat’ın 4 bin tonluk üretimiyle yeşil mercimekte ilk sırada bulunduğunu hatırlatan Özdemir, ‘1,8 milyon ton Şekerpancarı üretimi ile Türkiye genelinde ikinci sırada bulunan Yozgat, Macar Fiğ üretiminde Türkiye genelinde ikinci, adi Fiğ üretiminde ise 4’üncü sıradadır. 831 bin ton Buğday üretimi ile Türkiye genelinde 5’inci, 22 bin 500 ton Nohut üretimiyle de 8’inci sırada yer alıyoruz’ dedi.

Özdemir, geçen yıl tarımsal amaçlı 180 milyon 173 bin8 240 lira çiftçiye destekleme ödemesi yapıldığına da dikkat çekerek, hayvan hastalıkları ile mücadelede ülke sıralamasında ilk beşte yer aldıklarına vurgu yaptı, Veteriner Hekimi personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özdemir, örnek gösterdiği Kabalı Projesinin İl ekonomisiyle birlikte istihdamına büyük katkı sağladığını, tarım döneminde budama, hasat gibi 6 aylık periyotta 600 kişiye iş kapısı olduğunu bildirdi. Özdemir, ‘Kabalı projesi kapsamında 14 aile köye geri dönüş yapmıştır.

Köydeki 180 olan traktör sayısı 18 traktöre düşmüş, tasarruf sağlanmıştır. Proje Bedeli, 13.9 Milyon liradır’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vali Hilal’i ağırladı
Vali Hilal’i ağırladı
Anlamlı kampanya
Anlamlı kampanya
Miniklerden Zeytin Dalı
Miniklerden Zeytin Dalı
Müsiad’tan ziyaret
Müsiad’tan ziyaret
Çeliksoy, tasarıyı değerlendirdi
Çeliksoy, tasarıyı değerlendirdi
Kamu Sen desteği
Kamu Sen desteği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim