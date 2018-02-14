Tarımda ilk sıralardayız

Yozgat’ın 4 bin tonluk üretimiyle yeşil mercimekte ilk sırada bulunduğunu hatırlatan Özdemir, ‘1,8 milyon ton Şekerpancarı üretimi ile Türkiye genelinde ikinci sırada bulunan Yozgat, Macar Fiğ üretiminde Türkiye genelinde ikinci, adi Fiğ üretiminde ise 4’üncü sıradadır. 831 bin ton Buğday üretimi ile Türkiye genelinde 5’inci, 22 bin 500 ton Nohut üretimiyle de 8’inci sırada yer alıyoruz’ dedi.

Özdemir, geçen yıl tarımsal amaçlı 180 milyon 173 bin8 240 lira çiftçiye destekleme ödemesi yapıldığına da dikkat çekerek, hayvan hastalıkları ile mücadelede ülke sıralamasında ilk beşte yer aldıklarına vurgu yaptı, Veteriner Hekimi personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özdemir, örnek gösterdiği Kabalı Projesinin İl ekonomisiyle birlikte istihdamına büyük katkı sağladığını, tarım döneminde budama, hasat gibi 6 aylık periyotta 600 kişiye iş kapısı olduğunu bildirdi. Özdemir, ‘Kabalı projesi kapsamında 14 aile köye geri dönüş yapmıştır.

Köydeki 180 olan traktör sayısı 18 traktöre düşmüş, tasarruf sağlanmıştır. Proje Bedeli, 13.9 Milyon liradır’ diye konuştu.