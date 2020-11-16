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Tarıma sulama desteği

Yozgat Valisi Ziya Polat, hizmete sunulduğunda tarımsal sulamada önemli tasarruf sağlayacak olan tesislerde incelemede bulundu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:42
Tarıma sulama desteği

YOZGAT Valisi Ziya Polat, yaklaşık 5 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Fakıbeyli Göleti Kapalı Sistem Sulama Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi. Kapalı sistem sulama projesi ile ilgili olarak Vali Polat’a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz bilgi verdi.  Yozgat Merkez Fakıbeyli Köyü Göletinden yapılacak kapalı sistem sulama tesisi yapımına İl Özel İdaresi tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde yapılan ihalenin ardından başlanıldı. Yapımı devam eden tesis ile Fakıbeyli ve İnceçayır köylerindeki toplam 5 bin 124,286 dekar alan sulanacak. Çalışmaların 120 gün içerisinde tamamlanması planlandı. 

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Tarıma Sulama Desteği
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