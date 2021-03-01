TARIMA DESTEK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz hafta Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’den sonra Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve beraberindeki heyeti Külliyede ağırladı. Ziyarette, İl Genel Meclisi Üyesi Hamdi Gök, Baydiğin Beldesi Belediye Başkanı Osman Uslu, AK Parti Aydıncık İlçe Başkanı Ramazan Aydemir, Kadın Kolları Başkanı Sibel Şimşek, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ali Koçak da yer aldı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, bölgenin verimli topraklarının sulanıp, daha bol ve çeşitte tarımsal ürünlerin alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Koçak, yakın zamanda ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılan, inşaat mevsiminde çalışmalarına başlanacak olan Aydıncık Mamure Ovası Sulama Projesi ile ihaleleri gerçekleştirilen Kösrelik Göleti İkmal İşi ve Baydiğin Beldesi Kapalı Devre Sulama Suyu Projesi’nin hayata geçirilmesi konusunda verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a minnettarlıklarını ifade etti. Görüşmede tarım, kültür ve turizm alanlarında Aydıncık ve civarında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a bilgi verip, görüş ve önerilerine başvurdu. Bölge ekonomisi için büyük önem arz eden projelerin tamamlanarak hayata geçirilmesiyle birlikte tarım alanındaki verimliliğin yüzde 100 artması ve yılda ikinci hatta üçüncü ürünü hasat etme imkanına kavuşulması bekleniyor.