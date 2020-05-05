Tarım ve hayvancılık konuşuldu

AKDAĞMADENİ ilçesinde Kaymakam Ahmet Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen, Tarımsal ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında ilçedeki tarım ve hayvancılık konuları ele alındı. Toplantıya, Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifi, Muhtarlar Derneği, Süt Üreticileri Birliği, Beylan Banko birlik temsilcileri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü katıldı. Toplantıda Tarım ve Hayvancılıkla ilgili karşılaşılabilecek tüm problemler masaya yatırıldı. Çözüm önerileri konuşularak, problem yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alındığı, bundan sonrada alınmaya devam edileceği bildirildi. Kurulun hafta içi Pazartesi ve Perşembe günleri toplanarak durum değerlendirmesi yapacakları bildirildi. Tarımı ve çiftçileri önemsediğini ifade eden Kaymakam Ahmet Coşkun, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.