TARIM MASAYA YATIRILDI

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Yozgat’ta yapmış olduğu çalışmalara ilişkin sunumun ardından, tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu Oda ve Üniversite arasında ortak geliştirilebilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Tarım sektörünün sanayisiz ekonomik katkı oranın düşük olması, tarımla sanayinin bir araya gelmesiyle artacak istihdam ile ekonomik katkı oranı üzerinde duruldu. Üniversitenin geçmiş yıllarda yaptığı çalıştaylarda elde edilen veriler, TSO’nun sahada topladığı reel veriler üzerinden karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, “Ticaret ve Sanayi Odamızla gerçekleştirdiğimiz bu üçüncü sektör toplantısı. Bundan sonraki süreçte de bunu bir gelenek haline getireceğiz ve düzenli olarak tüm sektörlere ilişkin toplantıları ilgili Fakültemizin hocaları ile gerçekleştireceğiz. Üniversite ve sanayi işbirliği ile Odamızın yanında olarak ilimizin sosyoekonomik alanda gelişimine gereken katkıyı el birliği ile sağlayacağız” diye konuştu.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik de, “Odamızda sekiz meslek gurubumuz var ve bu meslek gurupları da kendi içlerinde alt kategorilere ayrılıyor. Oda olarak her meslek gurubumuz için çeşitli projeler üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu konuda da üniversitemizin bilgisi ile ticaret erbaplarımızın birikimlerini bir araya getirerek ilimize ve daha da önemlisi ekonomimize katma değer katacak çalışmalar hedefliyoruz. Amacımız daha yaşanabilir, daha gelişmiş ve daha iyi bir Yozgat. Ben inanıyorum ki bu toplantıların sonucunda ortaya çok çeşitli ve somut projeler çıkacak. Bu konuda bizlere destek veren başta Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ve tüm Hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.