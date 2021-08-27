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TARIM FUARI AÇILDI

Yurdun farklı bölgelerinden gelen, tarıma dayalı ürünlerin yer aldığı 112 markanın stant açtığı Yozgat Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Pazar gününe kadar açık kalacak.

27 Ağustos 2021 Cuma 00:06
TARIM FUARI AÇILDI

Yozgat’ta bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Tarım, Gıda ve Hayvancılık’ Fuarı törenle açıldı. 29 Ağustos Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda tarıma dayalı ürünler, tarımda kullanılan ekipmanlar yer alıyor.
Yozgat Fuar Alanı’ndaki fuarı açılışında konuşan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, 400’e yakın tarım ve hayvancılık grubunda hizmet veren üyelerinin bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Yozgat çiftçimizin faydalanması için burada bir tarım fuarı daha düzenledik. Geçmiş yıllarda bu düzenlediğimiz tarım fuarının Yozgat ekonomisine, çiftçisine verdiği katkıları bu yılda bekliyoruz. En son düzenlediğimiz tarım fuarında 160 binin üzerinde bir katılımcı sağladık’’ dedi. 
Çelik, Yozgat’ta üretim yapan orta ölçekli firmaların Yozgat’ta ürettikleri ürünleri sergilemeleri, satış pazarı bulması konusunda fuarın ciddi katkılarının olduğunu bildirdi, fuarın bereketli geçeceğini inandığını aktardı. Çelik, ‘’Yozgat bilindiği üzere tarım ve hayvancılık üzerine üretim yapan bir ilimiz. Yozgat’taki tarımın daha nitelikli hala gelebilmesi, çiftçilerimizin daha nitelikli ürünler üretebilmesi ve çitçilerimizin kullandıkları ekipmanların Yozgat’ta üreten firmalarımızın Pazar bulması açısından bu fuarı düzenliyoruz’’ diye konuştu, geçen yıl Covid19’dan dolayı fuarın düzenlenemediğini hatırlattı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, fuara 97 firmanın 112 markası ile katıldığını, devletin, KOSGEB ve değir kuruluşların fuara çok büyük destek verdiklerini belirtti. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, Yozgat’ta tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları her şeyin çiftçiler için olduğuna vurgu yaptı. Yozgat Valisi Ziya Polat ise, ‘’Yozgat tarım ve hayvancılık şehri, bu fuarları her sene rutin şekilde artarak, üreticilerin de arttığı fuar haline gelmesi konusunda çalışmalar yapan Ticaret Odamıza teşekkür ediyorum. Biz üreteceğiz, ürettiğini satacağız, satmak için de uygun ortamları yaratmamız lazım. Tarım İl Müdürlüğümüz olarak, çiftçilerimizin, hayvancılık yapan kardeşlerimizin emrindeyiz’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarın açılışı yapılıp, stantlar gezildi, stantlarda bulunan ekipmanlarla ilgili bilgi alındı. 

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TARIM FUARI AÇILDI
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