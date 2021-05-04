Tarım desteklendi

Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Son 18 yılda uyguladığımız projeler ve sağladığımız desteklerle, Ülkemiz çok güçlü bir tarım orman sektörüne kavuşmuştur’’ dedi. Başer, Yozgat’ta son 18 yılda verilen destekle, bitkisel üretimin yüzde 12 oranında arttığını kaydetti. Başer, ‘’2 milyar 415 milyon lira Tarımsal Destek Ödemesi yaptık. Büyükbaş Hayvan varlığımız yüzde 44, Küçükbaş Hayvan varlığımız yüzde 45 oranında arttı. Süt Ünitesi, Hayvan Hastanesi, Hayvan Borsasıyla tarım ve hayvancılığımız daha bir ivme kazanacaktır’’ diye konuştu.