TARIM ÇEŞiTLENiYOR

En fazla tahıl ekiminin yapılıp, buğday, arpa ve çavdar ürünlerinin yetiştirildiği Yozgat’ta sulanabilir tarım alanı miktarı arttıkça, tarımsal üründe çeşitlilikte dikkat çekmeye başladı.

Türkiye’nin beş tahıl ambarından birisi olan Yozgat’ta başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan, ayçiçeği olarak sıralandı. Sebze ve meyve üretiminin il ihtiyacını karşılar durumda olduğu, elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdali en çok yetişen meyveler olduğunun altı çizildi. Yüzde 98,8 oranında tarıma elverişli topraklara sahip Yozgat’ta sulanabilir tarım alanının miktarı artırıldıkça üründe çeşitliliğinde arttığı kaydedildi. Sulanabilir alanların sınırlı olması nedeniyle il tarımında sebze üretiminin yeterince yapılmadığı, iklimin sert, depolama olanaklarının az olmasından dolayı, meyve üretiminin büyük boyutlarda olmadığı, elma, armut, kayısı, vişne, üzüm, ayva, badem ve ceviz yetiştirilen başlıca meyveler olduğuna vurgu yapıldı. Ancak, sulanabilir tarım alanlarının en fazla arttığı bölgelerden Yozgat merkeze bağlı köyler ile Yerköy ilçesinde üründe çeşitliliğin artmaya devam ettiği bildirildi.

Yozgat Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Yozgat İl sınırlarının bir kısmında Karadeniz, bir kısmı Doğu Anadolu, bir kısmın da ise Çukurova bölgesinde görülen iklimlerin yaşamakta olduğuna dikkat çekerek, bunun da tarımda alternatif ürünlerin çeşitlendirilmesini kolaylaştırdığı söyledi. Çelik, daha çok mikroklima özelliği bulunan bölgelerde yetişebilen Bamya çeşitlerinin Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde yetiştirilmeye başlandığını, Yozgat Merkez, Yerköy ve Şefaatli üçgeninde sulanmaya başlanılan tarım alanlarında bamya ile birlikte, her çeşit biber, domates, patlıcan, salatalık, marul, maydanoz, tere, turp, lahana, kara lahana, karpuz, kavun, çilek, her çeşit meyve, altın çilek, fındık, yer fıstığı, kabak gibi ürünlerin üretimlerinin de yapıldığı, Türkiye’de üretimi yapılan her türlü meyve ve sebzenin önemli bölümünün Yozgat’ta da üretilebileceğini bildirdi.

ORGANİK ÜRETİM ARTIYOR

Ayhan Çelik, sulanabilir tarım alanlarının genişlemesinin, tarımsal üretimde çeşitliliği artırırken, özellikle Yozgat’ın Yerköy bölgesinde organik domates, biber, bamya, patlıcan üretiminde önemli artış sağlandı. Yozgat’ta sera tesisleri dışında tarım alanlarında üretilen yıllık yaklaşık 12 bin ton domatesin bin tonuna yakının Yerköy ilçesinde üretildiğini aktardı. Yozgat’ın Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerindeki jeotermal ısıtmalı seralardaki domates üretiminin de her geçen gün arttığına vurgu yapan Çelik, zengin jeotermal kaynaklardan yararlanılarak Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde kurulu sera tesislerindeki organik domates üretiminin yapıldığını, il genelinde çilek üretimi de her geçen gün arttığının altını çizdi. Çelik, Yerköy ilçesinde yapımı devam eden İnandık Barajı’nın devreye girmesiyle birlikte Yerköy bölgesinde daha fazla tarım alanının sulamaya açılacağını, bunun da üründe çeşitliliği zirveye taşıyacağını kaydetti.